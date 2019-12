Francia: gilet gialli protestano direttamente a casa dei politici

Condividi

La deputata francese Anne-Laure Cattelot ha scritto su twitter: “Oggi, una quarantina di sindacalisti e giubbotti gialli hanno manifestato davanti alla casa dei miei genitori e sono entrati nell’ufficio di mia sorella. La linea rossa è stata attraversata. Nulla giustifica la violazione delle sfere private e familiari.”

Qualche commento:

“è quello che succede quando le persone sono esauste e vedono che il governo le ignora e le fraintende”

“Non ricordo che i flash ball negli occhi dei manifestanti ti abbiano fatto piangere tanto quanto quello che ti succede! Eppure la sfera privata delle vittime delle tue decisioni è stata irrimediabilmente sconvolta. Tu raccogli quello che semini”

“Nessuna pace senza giustizia. Veloce, assicurati che l’IGPN sia imparziale e che la giustizia funzioni, altrimenti peggiorerà, in tutti i sensi”

“Nel 1789 non penso che i rivoluzionari avessero il diritto di fare ciò che non facevano ai tiranni, tuttavia oggi è diventato il giorno della nostra festa nazionale.”

Aujourd'hui, une quarantaine de syndicalistes et gilets jaunes ont manifesté devant le domicile de mes parents et se sont introduits sur le site de l'entreprise de ma soeur. La ligne rouge a été franchie. Rien ne justifie la violation des sphères privées et familiales. pic.twitter.com/9c2B3K0KAP

— Anne-Laure Cattelot (@ALCattelot) December 12, 2019