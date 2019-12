Come risparmiare sull’hotel grazie ai codici sconto Hotels.com

Tra i migliori siti di prenotazione alberghiera spicca Hotels.com, apprezzato da milioni di utenti ogni anno per le numerose strutture che offre, per la facilità di prenotazione e per l’affidabilità. Alberghi, hotel di lusso, bed and breakfast, appartamenti o sistemazioni sfiziose come case sull’albero e Igloo trasparenti nel deserto, sono solo esempi di ciò che è possibile prenotare con pochi semplici click, stando comodamente seduti sul proprio divano.

Come risparmiare sulla prenotazione

Per spendere ancora meno si può utilizzare un codice sconto Hotels.com. Il sito pubblica spesso sul web dei coupon virtuali da applicare al momento dell’acquisto per ricevere ulteriori sconti o vantaggi. Questi codici sconto sono segreti e sono composti da lettere e numeri. Una volta applicati al pagamento finale permettono di ottenere dei vantaggi come una riduzione del prezzo.

Dove trovare un codice sconto Hotels.com

I codici sconto hanno una data di scadenza oltre il quale non è più possibile utilizzarli. Per questo è necessario sapere dove cercarli al momento giusto. Per non perdere ore in cerca di un codice promozionale valido, funzionante ed indicato alle proprie esigenze, è possibile ricercare su Google la frase “sconti Hotels.com”. Tra tutti i risultati premiamo ad esempio sul titolo codice sconto hotels.com esclusivo, la parola esclusivo indica un codice che possiamo trovare solo su quel sito. Preleviamo il codice dalla lista che ci viene proposta e applichiamolo sul carrello di Hotels.com per usufruire dello sconto.

Come si applica un codice sconto su Hotels

Prenotare una sistemazione su Hotels.com è semplice e veloce. Il sito, disponibile in circa 41 lingue, è molto intuitivo e permette anche ai neofiti di poter trovare in pochi clic l’hotel ideale. Nella parte destra dell’homepage c’è un grande banner dove inserire la meta, i giorni ed infine il numero delle camere e dei partecipanti. Cliccando su cerca si apre la schermata con tutti gli hotel disponibili. A colpo d’occhio si vede subito a quale categoria appartiene la struttura, qual è il voto dato dagli utenti che vi hanno soggiornato ed il prezzo, comprensivo di spese e tasse, per l’arco temporale scelto. Per snellire la ricerca è possibile aggiungere dei filtri. Cliccando sul nome dell’hotel si apre la finestra dedicata dove vengono presentate tutte le tipologie di camere disponibili ed i servizi offerti dalla struttura. Una volta fatta la propria scelta, si deve cliccare su prenota. In questa pagina è necessario inserire i propri dati per finalizzare prenotazione e pagamento. Il sito spesso permette di pagare direttamente all’arrivo in hotel, ma così facendo non si possono utilizzare coupon o codici sconto. Questi sono dei codici alfanumerici, come ad esempio ESTATE2019, che permettono di ottenere uno sconto in percentuale sul totale della spesa. A volte possono essere un tot preciso, come ad esempio 10 o 20 euro, oppure un vantaggio come Wi-Fi gratuito, parcheggio gratuito o colazione gratuita.

