Lazio, Zingaretti: 10% delle case popolari a immigrati irregolari

Case popolari agli immigrati irregolari per un anno, al massimo per due. E’ il progetto di Nicola Zingaretti governatore del Lazio e segretario del Pd, contenuto nella Legge di Stabilità del Lazio. Un comma nascosto nell’articolo 3, lettera a) che rischia di far esplodere un “caso Lazio”. E stavolta il progetto che sfida “prima gli italiani” ma anche le regole delle graduatorie per gli alloggi popolari, in nome dell’emergenza abitativa, è come una bomba a orologeria innescata sul Consiglio regionale del Lazio.

Secondo la Giunta Zingaretti, “I Comuni e le Ater possono riservare una quota non superiore al 10 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa identificate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza”. E poi chiarisce: “Gli alloggi sono utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie a soggetti non in possesso dei requisiti….. La sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un secondo anno….”.