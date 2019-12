Sardine Roma, Ogongo: “Porteremo in piazza un milione di persone”

Stephen Ogongo, il coordinatore delle sardine di Roma, è un giornalista nato in Kenya 45 anni fa e in Italia da 25 anni.

Assai ambizioso («il 14 dicembre porteremo in piazza nella Capitale un milione di persone»), Ogongo, che scrive sul portale stranieriinitalia.it, non è alla sua prima esperienza di attivista, anche se le precedenti non hanno avuto l’impatto mediatico che sperava. Il 10 agosto scorso animò il “No odio day”, e sempre nel nome della lotta agli odiatori chiese a Facebook di chiudere la pagina di Matteo Salvini. Prima ancora aveva fondato il movimento “Cara Italia”, che si batte per l’introduzione dello ius soli. liberoquotidiano.it

