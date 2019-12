Barra Caracciolo: il Mes è completamente incostituzionale

Condividi

(da scenarieconomici.it) Magistrale intervento del Prof Luciano Barra Caracciolo in quinta commissione della camera, presieduta da Claudio Borghi, che si rivela sempre più una vera e propria casa della politica e dello studio economico.

Il professore presenta il suo punto di vista sul Mes, da lui ritenuto completamente incostituzionale in quanto violerebbe l’articolo 11 della Costituzione, quello secondo il quale le cessioni di sovranità possono essere fatte solo in condizione di parità, e verso organi internazionali. Al contrario il Mes non vede l’Italia in una situazione di parità con gli altri paesi, Anzi espone il nostro paese ad un pericoloso cammino violento di riduzione del debito, tramite anche l’imposizione di imposte patrimoniali.

Un intervento non semplice perché ricco di dati e di citazioni. Una vera lectio magistralis da ascoltare con attenzione.

Ringraziamo Inriverente per il supporto tecnico

Condividi l'articolo