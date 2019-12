Mattarella: “L’evasione fiscale è una cosa indecente”

Condividi

“L’evasione fiscale è l’esaltazione della chiusura in sé stessi, dell’individualismo esasperato. È un problema serio in molti Paesi. Lo è nel nostro. Vi sono Paesi in cui è molto più grave, vi sono Paesi in cui invece il senso civico di ciascuno lo ha quasi azzerato. È un problema grave perché significa ignorare che si vive insieme e che la convivenza significa contribuire tutti insieme – come dice la Costituzione, secondo le proprie possibilità – alla vita comune. Chi evade cerca invece di sottrarsi a questo dovere, di sfruttare le tasse che pagano gli altri per i servizi di cui si avvale. È una cosa, a rifletterci, davvero indecente, perché i servizi comuni, la vita comune è regolata dalle spese pubbliche”.

Lo ha detto ​il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alle domande degli studenti di alcune scuole secondarie di secondo grado ricevuti stamane al Quirinale. AGI.IT

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

GLI ITALIANI DEVONO PAGARE LE TASSE PER GETTARE I SOLDI COSI’?

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul

Seguiteci sul Social VK https://vk.com/imolaoggi sul

Condividi l'articolo