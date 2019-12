Padova: tre Rom rubano auto con un bambino a bordo

Condividi

A Candiana, in provincia di Padova, tre uomini di etnia rom hanno rubato un’auto con un bambino a bordo. Il papà del piccolo di 8 anni ha lasciato la vettura accesa con il figlio dentro per prendere un altro bimbo al campo sportivo. I ladri ne hanno quindi approfittato per rubarla.

Nella fuga l’uomo al volante si è scontrato con l’auto dei complici. I tre sono fuggiti a piedi e poi arrestati.

Il bambino a bordo è fortunatamente rimasto illeso. Ora i tre dovranno rispondere di concorso in resistenza a pubblico ufficiale e furto. tgcom24.mediaset.it

Condividi l'articolo