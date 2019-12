No Tav violenti vogliono in galera il piddino che li denuncia. E M5s li difende

Dalla parte dei NoTav. Persino quando sfasciano, distruggono, picchiano. I Cinquestelle sono impazziti e non si fermano più neppure di fronte alla violenza, alle minacce, all’insurrezione.

Sta per approdare in Aula a Montecitorio una discussione che si profila interessante. Su un ex parlamentare del Pd, un roccioso SiTav come Stefano Esposito (nella foto), da sempre schierato dalla parte dell’Alta velocità. In questa autentica battaglia, Esposito è stato uno di quelli più bersagliati dall’estrema sinistra, al punto da beccarsi oltre sessanta querele e denunce per diffamazione. Cause vinte tranne in un caso, con una specie di multa a 400 euro.