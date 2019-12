Il video choc della spaccata alla Esselunga di Marlia

Un documento choccante: ecco il video ripreso dalle videocamere del supermercato Esselunga di Marlia del furto con spaccata avvenuto questa notte intorno alle 4. Choccante perché si può vedere con quale violenza, senza alcuna esitazione, procedano i ladri, veri e propri professionisti del crimine con tanto di passamontagna calati sul volto. Con la ruspa precedentemente rubata in un cantiere edile, hanno, letteralmente, sventrato l’ingresso del grande magazzino dopodiché hanno smurato il bancomat dal pavimento e, avendolo legato in precedenza, lo hanno portato fuori e sono fuggiti.

Domanda rivolta ai buonisti del c…o che imperano a Sinistra e a queste latitudini: ma se un agente di vigilanza o un carabiniere o un agente di polizia o anche una persona dotata di un minimo di senso civico – oltreché di coraggio e incoscienza – avesse impugnato qualcosa e lo avesse utilizzato per cercare di impedire il furto, magari ferendo più o meno gravemente uno dei disgraziati criminali che si vedono nelle immagini, non è che sarebbe finito all’ergastolo per eccesso di legittima educazione civica?

