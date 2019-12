Roma: 65enne senza casa cede un rene in cambio di lavoro

Ogni giorno, da circa 7 anni, Luigi Perrino gira per le vie del centro di Roma con un doppio cartello al collo in cui riassume la sua storia e le sue speranze: “65 anni, italiano, senza casa né reddito né lavoro. Disponibile per tutti i lavori, disposto a cedere rene per lavoro“. Un messaggio choc che continua sul retro: “Dignità è lavorare. Senza casa. Cerco lavoro per dignità Help Me“, seguito dal numero di telefonino, 10 cifre a cui affida la possibilità di avere un futuro, ma anche il contatto con i figli lontani.

Una presenza costante e dignitosa nelle strade romane che circondano i palazzi del potere, ben conosciuta anche dai ristoratori, grazie ai quali Luigi ha sempre un pasto caldo. “Tutto è cominciato 10 anni fa”, dice all’AdnKronos Salute raccontando, così, la sua storia. “Facevo l’autista e ho perso il lavoro dall’oggi al domani”. Da lì è cominciato l’incubo. “Ho provato e fatto di tutto, ma non ho più trovato un lavoro vero”. In pochi anni, come spesso succede in questi casi, anche la famiglia – una moglie e due figli – si è disgregata e Luigi, originario della Puglia, è rimasto solo e senza casa.