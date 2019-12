Regionali Calabria, Zingaretti: “Con Callipo per fermare le destre”

“Nelle strade e nelle piazze per fermare le destre, oggi in Calabria con Callipo insieme ai lavoratori e ai cittadini”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti che posta una foto in compagnia del candidato governatore Pippo Callipo nella sua azienda di lavorazione del tonno.

Nelle strade e nelle piazze per fermare le destre, oggi in Calabria con Callipo insieme ai lavoratori e ai cittadini pic.twitter.com/88fvE0z3vL — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) December 6, 2019

