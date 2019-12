Greta: stiamo scioperando da un anno e non è successo niente

“Sono una semplice attivista climatica, una piccola parte di un grande movimento”. Greta Thunberg si è presentata così ai giornalisti in una conferenza stampa organizzata prima della Marcia per il Clima di Madrid.

“Stiamo scioperando da un anno ma non è successo ancora nulla. Si sta ignorando la crisi climatica e finora non c’è una soluzione sostenibile. Non possiamo continuare così, vogliamo azione e subito perché la gente sta soffrendo e morendo per questa emergenza climatica, non possiamo aspettare ancora”.

Effettivamente, non si può aspettare! La gente muore di freddo! Sono morti due clochard in due giorni.

Tortona: clochard 48enne muore di freddo Ad ucciderlo sarebbe stato il freddo, con le temperature che nella notte sono scese sotto lo zero. Il 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso... Ad ucciderlo sarebbe stato il freddo, con le temperature che nella notte sono scese sotto lo zero. Il 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso... Milano, clochard su una carrozzina muore di freddo Senzatetto trovato morto vicino la stazione della metropolitana di Molino Dorino a Milano. Era su una carrozzina coperto da un piumone.... Senzatetto trovato morto vicino la stazione della metropolitana di Molino Dorino a Milano. Era su una carrozzina coperto da un piumone....

