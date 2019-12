“Le virtù del nazionalismo”, prof Becchi cancellato dal dibattito

Il prof. Becchi: “Dopo che il mio nome era stato inserito in locandina mi giunge comunicazione ufficiale con la quale vengo escluso dal dibattito, per evitare di “generare derive” non meglio precisate.

Qui la mia recensione del libro di Hazony: https://paolobecchi.wordpress.com/2019/11/24/il-nazionalismo-e-una-virtu-ma-non-basta/.

Avrei volentieri discusso con lui. Era previsto, ma non sarà più possibile…” conclude Becchi

