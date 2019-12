Prescrizione, il Pd scarica Bonafede: “Voteremo no”

Condividi

Il giorno dopo il Mes, si apre un nuovo fronte per Giuseppe Conte: il Pd attacca frontalmente il M5s sulla prescrizione. La proposta di esaminare con urgenza il disegno di legge del forzista Costa che abroga la riforma della prescrizione secondo il Pd è “strumentale” e dunque, nella votazione prevista alla Camera per oggi, si schiererà per il no contro l’indicazione del Movimento 5 Stelle e del ministro della Giustizia grillino Alfonso Bonafede.

Lo ha deciso il gruppo del Partito democratico della Camera, in una riunione che si è tenuta stamattina e presieduta dal vice-capogruppo a Montecitorio Michele Bordo. Secondo il Pd, la priorità per il disegno di legge Costa non impedirebbe l’entrata in vigore della riforma Bonafede, per una questione legata ai tempi necessari per il voto e il calendario, già ingolfato, di Camera e Senato.