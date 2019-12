Sassoli: bloccare Mes danneggia credibilità dell’Italia sui Mercati

La riforma del Mes “non danneggia l’Italia” e “ci sono alcuni aspetti che possono essere migliorati, ma all’interno del più complessivo pacchetto di riforma della zona euro, non nel trattato del Meccanismo” dice il presidente del Parlamento europeo a Repubblica. La polemica sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) non fa altro che «danneggiare la credibilità» dell’Italia sui mercati e tra i partner continentali. Lo sostiene convintamente il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in un’intervista a la Repubblica.

“Questo atteggiamento – insiste Sassoli – non è un bel segnale per borse e mercati. Gli investitori potrebbero reagire negativamente con conseguenze spiacevoli sull’andamento dello spread e dell’economia. Mi auguro naturalmente che questo non avvenga”. Secondo il presidente italiano a Bruxelles, ci sarebbe anche “il rischio di perdere credibilità su tutti i tavoli europei e sui negoziati in corso, come quello sull’Unione bancaria oppure sul bilancio pluriennale dell’Unione europea”. Quindi, aggiunge, “sarebbe un vero peccato se l’Italia si isolasse proprio nel momento in cui, con l’insediamento della nuova Commissione e del nuovo presidente del Consiglio europeo, parte la legislatura dell’Unione».