Saviano a Milano con le “sardine apolitiche”

“Prendere un caffè con Salvini? Non credo, lui non vorrebbe. Al massimo me lo avvelenerebbe”. Lo ha detto il giornalista e scrittore, Roberto Saviano, che ha partecipato alla manifestazione delle Sardine in piazza Duomo a Milano.

“Salvini credeva di essere riuscito a scoraggiare l’opposizione con i numeri e inventando sui social balle che anche a sinistra non riuscivano a smentire, ma ora si sta preoccupando moltissimo”, ha aggiunto.

