Mes, Tria smaschera Conte: “Ho firmato e lui si è congratulato”

“Il premier si congratulò con me dopo la firma sul Mes”. È Giovanni Tria, ex ministro dell’Economia e protagonista della trattativa in Europa sul Fondo Salva Stati, a inguaiare Giuseppe Conte, ma anche i suoi vice di allora (giugno scorso), Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che secondo l’ex ministro erano probabilmente stati informati dello stato avanzato dell’iter. Il passaggio è cruciale: Conte era stato vincolato da una risoluzione di Lega e M5s a non firmare nulla e a informare a tempo debito il Parlamento dello stato dell’arte. Stando alle parole del suo ex ministro, ha firmato (anzi, fatto firmare Tria) e non ha avvisato il Parlamento. Cioè, esattamente quello di cui oggi lo accusano Salvini e Meloni, al netto del fatto che il testo sia stato modificato in modo migliorativo, a giudizio di Tria. Conte ha minacciato di querelare il leader della Lega per calunnia: ora come la metterà?

Intervistato da Repubblica, Tria ricorda i giorni di giugno in cui si definì l’accordo su una bozza di riforma del Mes da sottoporre al summit dei giorni successivi: “Si trattava di tradurre in un testo definito l’accordo che era stato raggiunto nel dicembre precedente”. “Le trattative – spiega Tria – andarono avanti fino all’alba a Bruxelles perché il mandato era quello di non cedere su una questione non secondaria: alcuni Stati volevano che si prevedesse che le metodologie specifiche per valutare la sostenibilità dei debiti sovrani fossero rese pubbliche”, mentre “per noi era inaccettabile” perché avrebbe significato – dice – “aprire una corsa a valutazioni prospettiche anche fantasiose su un tema per noi di stretta competenza della Commissione che è un organo politico”. Quindi “ci opponemmo e la spuntammo”, aggiunge: “Nelle prime ore del mattino mi arrivò la telefonata di Conte che si complimentò per il risultato raggiunto. Immagino che i due vice presidenti del Consiglio fossero informati del buon risultato”.