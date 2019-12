Meloni a Di Maio: “Se hai dignità, fai cadere questo governo”

“Credo che sul Mes il governo dovrebbe cadere”. Così Giorgia Meloni interviene sulla polemica che tiene in ostaggio l’esecutivo da giorni. “Nel senso – spiega la leader di Fratelli d’Italia – che se Di Maio ha un briciolo di dignità, questo è il momento in cui lo deve dimostrare. Basta proclami, Luigi Di Maio. I numeri in Parlamento ce li hai tu”.

Opposizioni all’attacco sulla questione della riforma del Mes il meccanismo europeo Salva Stati sul lunedì Giuseppe Conte riferirà in Aula e stasera si terrà un vertice di maggioranza.

“Conto sul fatto che i Cinque Stelle non cambino idea visto che su questo l’hanno sempre pensata come noi. Mi auguro che per salvare qualche poltrona non ci sia qualcuno che cambia idea”, dice il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un incontro elettorale a Bologna con la candidata alle regionali dell’Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni. ansa