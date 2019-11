Mes, staff Di Maio: “non ha mai detto di voler far cadere il governo”

“Anche oggi sui giornali leggiamo alcuni retroscena caratterizzati da ricostruzioni false, in quanto Luigi Di Maio non ha mai detto di voler far cadere il governo e non è un pensiero riconducibile al capo politico del M5S”, Lo precisa in una nota lo staff di Luigi Di Maio, sottolineando che in merito al Mes si sta lavorando “con spirito costruttivo e di leale collaborazione con le altre forze di maggioranza” per “apportare modifiche sostanziali”.

Quello di far cadere il governo, ribadisce appunto la nota “non è un pensiero riconducibile al capo politico M5S che, al contrario, come già ribadito in più occasioni pubblicamente, crede in questo esecutivo e nei progetti comuni al centro del dibattito politico”. Quanto al Mes “il capo politico M5S sta lavorando insieme al gruppo parlamentare con l`intento di apportare delle modifiche sostanziali. tgcom24.mediaset.it