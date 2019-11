Olanda: attacco con coltello in strada a L’Aja, diversi feriti

Secondo la polizia dell’Aja diverse persone sono state ferite in un accoltellamento nella nella principale via dello shopping della capitale olandese. Un sospetto è in fuga. Area completamente isolata, si cerca un uomo di carnagione scura sui 45-50 anni

Numerose ambulanze sono sul posto, riferisce il media olandese De Telegraaf che pubblica le foto dell’area, completamente isolata con del nastro dalla polizia.

A causa del Black Friday, molte persone si trovano nella via dello shopping e si sono accalcate al di là del nastro. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti.

La polizia olandese ha pubblicato su Twitter un appello in cui chiede informazioni su un uomo di carnagione scura di circa 45-50 anni che indossa una sciarpa e una tuta da jogging grigia. ansa

