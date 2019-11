Modena: sardine aprono campagna elettorale per Bonaccini

Condividi

(La Pressa) – ‘Portiamo quella piazza che abbiamo creato a Modena, a votare il 26 gennaio, e a votare per chi fino ad oggi ha governato’. E’ un vero e proprio spot elettorale pro-Bonaccini, pro sinistra e contro Salvini quello che Jamal Hussein, referente modenese delle sardine, che dopo il successo visto a Bologna, ha tirato le fila della replica in salsa modenese, in piazza Grande a Modena, ha lanciato ieri sera dal palco allestito alla polisportiva Gino Pini. Dove la coalizione di centro sinistra che a Modena ha sostenuto Giancarlo Muzzarelli ha organizzato l’evento modenese per il lancio della campagna elettorale a sostegno della corsa di Stefano Bonaccini alle prossime elezioni regionali.

Scarpe firmate, look ricercato, le giovani sardine modenesi, dichiaratamente di sinistra, hanno i posti in prima fila, e salgono sul palco per primi per osannare Bonaccini ed il lavoro da lui fatto. Poi al loro referente Hussein, quando critica Salvini ed invita a votare, il 26 gennaio, per chi lo contrasta. Scena che fornisce una immagine ben lontana da quella pur malcelata dei salotti TV, dove gli altri referenti delle sardine continuano ad autodichiararsi non schierati o, meglio, solo schierati genericamente contro la politica dell’odio e della divisione. Di fatto quella che in realtà sul palco sembrano affermare: la divisione. Tra buoni e cattivi. Tra Salvini e ciò che non lo è. Con le urne come spartiacque. Dove i cattivi, in automatico, non sono solo però il 30% degli italiani che votano Salvini, o il 40 e più che vota centro-destra, ma tutto ciò che non sta a sinistra, tutto ciò che non sostiene Bonaccini, tutto ciò che non contrasta e non odia Salvini.