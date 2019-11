“È una deportazione” ma se lo dico vengo chiamato razzista

Condividi

L’Avv. Marco Mori presenta l’intervista a Konaré per MePiù in quella che è una vera e propria piccola appendice alla stessa. Mori commenta riflettendo su come il potere economico finanziario, attraverso il Cfa, sottrae sovranità all’Africa, investendo direttamente anche le multinazionali. Una fra tutte, fa notare Mori, la Shell, che sfrutta la Nigeria spogliandola delle sue ricchezze.

Il video è davvero molto, molto interessante perché vi fa ragionare su cosa significa realmente liberare il continente africano…”. “Konaré […] è un eroe per quanto riguarda l’Africa…” e prosegue: “… Seguite il video di mepiù […] è davvero interessante in tutte le sue parti, e soprattutto diffondetelo…”