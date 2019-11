Senatore grillino chiama le sardine: “Uniamoci contro Salvini”

Emanuele Dessì scatenato contro Luigi Di Maio e Beppe Grillo. È nato da lui l’hashtag #iosonounrompico******, dopo che il comico genovese – in occasione dell’incontro con il ministro degli Esteri – aveva sbottato: “Il capo politico è Gigi, non rompete i c*******”.

E perciò si è sentito chiamato in causa poiché rappresenta uno dei tanti che ha contestato e continua a mettere in discussione l’operato dell’ex vicepremier: “Gli uomini soli al comando, nei gruppi come il nostro, non funzionano. Non mi piaceva Berlusconi, non mi piaceva Renzi, non mi piaceva Salvini… ma in quel ruolo non piace neanche Luigi di Maio”. Ma ora si aggiunge anche un altro elemento: il contatto cercato con le sardine.