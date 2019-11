Sparatoria tra rapinatori e finanzieri: ferito malvivente romeno

Sparatoria a Montaquila (Isernia) tra la Guardia di Finanza di Isernia e tre malviventi in fuga: uno di loro è rimasto ferito e ora è ricoverato in ospedale, gli altri si nascondono in una zona boschiva. La vicenda è iniziata con una rapina a Roccacinquemiglia, frazione di Castel di Sangro (L’Aquila).

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Messaggero, i tre malviventi hanno avvicinato un uomo, che era in strada con il suo cane, e sotto la minaccia delle armi lo hanno rapinato. Poi la fuga sulla Statale 158 dove la Peugeot grigia, su cui viaggiavano, non si è fermata all’alt dei finanzieri a Montaquila. Da qui l’inseguimento durante il quale l’uomo alla guida dell’auto ha perso il controllo finendo fuori strada.