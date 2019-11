Insulti a Salvini, Oliviero Toscani condannato di nuovo

Ha diffamato Matteo Salvini. Per questo motivo Oliviero Toscani è stato condannato dalla Corte d’Appello di Milano a 8mila euro di multa, confermando la sentenza di primo grado del 2017. Nel dicembre 2014 il fotografo, ospite de La Zanzara su Radio 24, aveva attaccato il leader della Lega per un servizio fotografico sul settimanale Oggi: “Ma poverino, non ha proprio niente da fare. In quelle foto sembra un maialino sotto il piumino. Uno che dice di uscire dall’Europa e poi si fa fotografare così“.

Non era finita qui: “Salvini fa i pomp***, va benissimo per quello. A chi li fa? Salvini fa i pomp*** ai cretini, fa anche rima. Prende per il c*** chi vota”. Salvini aveva già promesso di devolvere la somma incassata da Toscani a “giusta causa”. liberoquotidiano.it