Borgonzoni denunciata a Corte UE per la sua battaglia contro gli affidi illeciti

Condividi

AFFIDI ILLECITI, BORGONZONI: “DENUNCIATA ALLA CORTE EUROPEA PER MIE BATTAGLIE. AVANTI, NON CI FACCIAMO INTIMIDIRE”

REGGIO E. 27 NOV – “Scopro oggi che Francesco Monopoli, assistente sociale ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “Angeli e Demoni” sui presunti affidi illeciti in Val d’Enza, mi avrebbe denunciata alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo per le mie prese di posizione e pubbliche denunce sui fatti di Bibbiano. Non ci facciamo intimidire e continueremo la nostra battaglia per la tutela di bambine, bambini e famiglie, per la trasparenza e per riformare un sistema che chiaramente, così com’è, non va”. Così su Facebook la candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna Lucia Borgonzoni

Ufficio Stampa

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::