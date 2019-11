“Sono una putt…”, femministe irridono giornata contro la violenza sulle donne

Ecco a voi un corteo a Roma delle femministe di “Non una di meno”, indetto in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma avranno capito almeno per cosa scendono in piazza?

“sono una donna, sono una madre, sono put**na”, urlano le partecipanti alla marcia.

E queste sarebbero femministe? (FdI)