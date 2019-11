Germania: Audi pronta a tagliare 9.500 posti di lavoro

La casa automobilistica tedesca Audi starebbe progettando di tagliare un totale di 9.500 posti di lavoro entro il 2025. Lo indica l’azienda nell’ambito di un vasto programma che prevede 6 miliardi di risparmi annui da qui al 2029.

Audi ha precisato in una nota che le uscite saranno realizzate per lo più tramite non sostituzione dei pensionamenti e senza licenziamenti.

