Mattarella: con l’euro economia più forte, più occupazione e sistema bancario solido

Condividi

Il presidente italiano Sergio Mattarella ha annoverato tra i risultati dell’euro un’economia più forte, una maggiore occupazione e un sistema bancario più solido.

Italian President Sergio Mattarella (@Quirinale) counted a stronger economy, higher employment and a sounder banking system among the euro’s achievements. pic.twitter.com/k2sx3VSP23

— European Central Bank (@ecb) October 29, 2019