Roma, vasto incendio nell’impianto rifiuti di Malagrotta

Un vasto incendio è scoppiato nell’impianto rifiuti di Malagrotta, a Roma. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco ha ricevuto l’allarme intorno alle 15:30 di domenica. Sono stati inviati sul posto 40 pompieri, impegnati con 13 automezzi. Sul posto polizia e carabinieri. Attivata anche l’Arpa. Da chiarire le cause del rogo: non si escluderebbe che le fiamme possano essere partite da un silos.

L’incendio, spiegano i vigili del fuoco, è scoppiato all’interno dell’impianto dei rifiuti di Malagrotta e ha coinvolto l’impianto di trattamento meccanico-biologico “Tmb1”. Il comando dei vigili del fuoco di Roma ha anche richiesto alla direzione regionale del Lazio l’invio di personale del Gos, Gruppo operativo speciale, con i mezzi di movimento terra. L’area è stata perimetrata e messa in sicurezza: non si registrano feriti o intossicati.

“Tenere le finestre chiuse nel raggo di un km”

La protezione civile di Roma Capitale raccomanda, “a titolo precauzionale, alla popolazione presente nel raggio di un chilometro dalla zona dell’incendio di non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d’aria”. In caso di emergenza, “contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200”.

Il precedente e l’emergenza rifiuti

Nemmeno due anni fa nell’ex maxi discarica di Malagrotta era divampato un vasto incendio. Il 15 giugno 2022 era infatti stato colpito da un rogo il “Tmb2”, che aveva portato alla chiusura dell’impianto che trattava circa 900 tonnellate al giorno della Capitale e che aveva costretto il Comune di Roma a trovare degli sbocchi e dei punti di trasferenza alternativi per l’emergenza. tgcom24.mediaset.it