Sicurezza, Lamorgese: pericoli non devono essere inquadrati come “terrorismo islamico”

Il fenomeno e i pericoli per la sicurezza dei cittadini, che possono venire dagli attentati, non devono essere inquadrati come “terrorismo di matrice islamica”, esiste anche il fenomeno “dell’estrema destra” e del “neonazismo”. E’ la puntualizzazione che arriva dal ministro dell’Interno, Luciano Lamorgese, intervistata alla Festa de Il Foglio a Firenze.

“Terrorismo di matrice islamica? dobbiamo avere un quadro della situazione che è differente”, ha detto il ministro. “Il fenomeno dell’estrema destra lo monitoriamo molto grazie all’ottimo lavoro della Polizia postale che è eccellente.

I messaggi di odio in Rete si diffondono grazie ad un modo subdolo di agire. E’ un argomento che abbiamo portato al G6 con gli altri Paesi si è detto molte volte che questi messaggi hanno di matrice neonazista non hanno nome, si nascono dietro la rete, il web. Chiedevamo agli americani se si potessero togliere questi messaggi, ma loro hanno difficoltà per il loro principio di libertà di espressione”, ha concluso Lamorgese. (askanews)