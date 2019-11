Rapina un 16enne e minaccia gli agenti: “vi sparo come a Trieste!” Tunisino subito libero

MESTRE – Un 18enne accusato di rapina ha dato in escandescenze nella Questura di Mestre, arrivando ad urlare agli agenti: «Vi rubo le pistole e vi sparo come a Trieste!». La vicenda sul Gazzettino

I FATTI – LA RAPINA

Mercoledì 20 novembre un ragazzo di 16 anni si è presentato in lacrime negli Uffici della Sezione di Polizia Ferroviaria di Mestre ed in evidente stato di agitazione ha riferito agli agenti di aver subito il furto di una modica somma di denaro in contanti. Un cittadino straniero, in compagnia di una ragazza molto giovane, lo aveva, infatti, avvicinato per sottrargli una banconota da 20 euro e minacciato che gli avrebbe tagliato la gola se avesse fatto resistenza. Dopo essersi impossessato dei soldi, il ladro non ha comunque esitato a prendere a calci la vittima.