Accuse di sessismo, Victoria’s Secret cancella sfilata annuale in tv

Il brand di intimo Victoria’s Secret ha cancellato la sua sfilata di moda annuale a seguito di un calo degli ascolti televisivi e di una crescite della critiche all’evento. Lo show, inaugurato nel 1995, è stato per anni un evento di cultura pop importante, con milioni di spettatori. Lo scorso anno ha registrato i rating più bassi di sempre ed è stato accusato di essere sessista, obsoleto e di mancare di diversità.

La capogruppo del marchio, L Brands, ha detto che punta a “un’evoluzione” della sua strategia di marketing.”Stiamo studiando come progredire nel posizionamento del marchio e come comunicarlo al meglio ai nostri clienti” ha detto Stuart Burgdoerfer, direttore finanziario di L Brands in una conference call con investitori e analisti. Tuttavia, ha aggiunto, le sfilate sono state “un aspetto importante del marchio e un notevole successo di marketing”.