Unione bancaria, risparmi degli italiani a rischio per ripianare le perdite tedesche

“Risparmi italiani”, un argomento che tocca fortemente gli italiani essendo da anni i massimi risparmiatori, una vocazione che ora si rischia di perdere con una riforma bancaria che, come spiega bene Marco Santero per Scenari Economici, “non deve passare perché è solo l’ennesima trappola per spolparci, in questo caso del risparmio italiano, per ripianare le mostruose perdite tedesche in derivati”.

Vista l’estrema chiarezza di questa sintesi – prremette Santero -, che non saprei far meglio, ve la giro con molto piacere.

La Germania ha fortemente “A CUORE” l’Unione Bancaria, causalmente ora che sono le banche tedesche più importanti a essere sull’orlo del baratro per la mega – ESPOSIZIONE in derivati.

Dopo la fregatura paurosa che ci hanno dato con la crisi Greca con EMS: non eravamo esposti con la Grecia (solo 4 miliardi di euro) e nonostante questo abbiamo contribuito con 50.000.000.000 di euro, in piena crisi economica! per salvare non la Grecia, ma le banche Francesi e Tedesche. E creando un esposizione verso la Grecia del “sistema Italia” per oltre 40.000.000.000 di euro, mentre la Francia che era esposta per 70.000.000.000 si è ritrovata con esposizione 0,00 euro!!!