Sardine violente, minacce di morte a Fusaro

Il filosofo e saggista Diego Fusaro al centro di un vortice di minacce e insulti in rete circa la sua opinione sul movimento delle sardine. E’ quanto accaduto in seguito all’articolo pubblicato dal giornale Open e rilanciato sui canali social del Direttore di TG La7 Enrico Mentana. Ecco lo sfogo di Diego Fusaro ai nostri microfoni.

“Sulla pagina di Enrico Mentana è comparso un articolo del rotocalco Open da lui diretto dove mi si criticava essenzialmente per essere non allineato rispetto al movimento delle sardine. Fin qui tutto legittimo, ringrazio anzi il Direttore Mentana per lo spazio concesso. Tuttavia avviene che sotto l’articolo pubblicato da Mentana si trova un insieme di insulti, di minacce e di commenti gravidi di odio che danno da pensare”.