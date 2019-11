M5s, iscritti votano e rifiutano la diserzione alle regionali

Condividi

E adesso pover’uomo, come fa Di Maio a dirlo a Zingaretti? Sperava di essere tirato fuori dalle sue responsabilità dal voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Ma gli hanno risposto che le liste alle regionali vanno presentate. I Cinquestelle dovranno correre da soli sia in Calabria che in Emilia Romagna. Una botta clamorosa e a sorpresa sia per Di Maio che per Zingaretti. I sì sono stati 8.025 corrispondenti al 29,4% dei votanti. I no sono stati 19.248 Corrispondenti al 70,6%. Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi diritto al voto. La votazione è stata certificata dal notaio che ne ha garantito la regolarità.

Appreso il risultato, il capo politico dei pentastellati ha finto di gioire in una nota su Facebook: “Dobbiamo essere tutti felici del risultato della votazione di oggi. Era necessario fare questo voto perché in tanti, anche persone che hanno fatto la storia del MoVimento, mi hanno espresso i loro dubbi sulla partecipazione al voto in questo momento storico e c’erano tanti strani retroscena sui giornali. Per questo abbiamo deciso, anche con Beppe, di lasciare questa decisione a tutti gli iscritti, che ci hanno dato un mandato chiaro e fortissimo: dobbiamo partecipare alle elezioni regionali con tutte le nostre forze. Ed è quello che faremo”.