Lamorgese: lavoriamo per i migranti in Libia, centri gestiti dall’ONU

Nel corso di una audizione davanti alla commissione Affari Costituzionali della Camera, Lamorgese è intervenuta in tema di migranti, precisando che il governo è impegnato nel migliorare le condizioni dei centri di detenzione in Libia, in vista di una chiusura degli stessi.

“Uno degli obiettivi è il miglioramento delle condizioni dei centri di detenzione dei migranti, in vista di una graduale chiusura dei centri esistenti per giungere progressivamente a prevedere centri gestiti direttamente dalle Nazioni Unite, opportunamente procedendo con il coinvolgimento dell’alto commissariato per i rifugiati e l’Oim”.