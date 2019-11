Napoli: migrante già espulso defeca in strada e pesta uomo che lo rimprovera

Napoli Centrale: espleta i bisogni in pubblico poi aggredisce un viaggiatore. Senza alcuna remora e incurante della presenza di numerosi viaggiatori, un cittadino ghanese di 34 anni si è abbassato i pantaloni ed ha iniziato ad espletare i suoi bisogni fisiologici nelle immediate adiacenze della Stazione Centrale di Napoli.

Il suo comportamento non è passato inosservato ad un viaggiatore, che gli si è avvicinato per redarguirlo. Il rimprovero, però, non è piaciuto al 34enne, che ha aggredito il viaggiatore, colpendolo con un pugno al volto. Questi, allora, si è rivolto agli agenti della Polizia Ferroviaria di pattuglia in stazione, i quali hanno immediatamente individuato l’aggressore e lo hanno condotto presso gli Uffici della Polfer per accertamenti.