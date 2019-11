“Dis-integrazione a Milano”, macelleria abusiva nel cortile del condominio

Condividi

Macelleria abusiva nel cortile del condominio: carne tagliata a terra tra le case. Quattro uomini, un tagliere di fortuna appoggiato a terra, e poi la carne da tagliare. Siamo in via Paolo Maspero, in zona Calvairate a Milano: i residenti hanno denunciato la presenza di quella che effettivamente sembra una vera e propria macelleria abusiva nel cortile di un condominio. A farsi portavoce degli abitanti del palazzo è stato Francesco Rocca, che nel municipio IV è consigliere e presidente della commissione sicurezza, verde e parchi. Il politico di Fratelli d’Italia ha postato l’immagine sulla propria pagina Facebook con il titolo “Dis-integrazione a Milano, nel 2019”.

Macelleria abusiva nel cortile del condominio a Milano: la denuncia – “Il cortile di un condominio è utilizzato come macelleria – ha scritto -. Ci troviamo a 10 minuti da piazza Duomo, poco distanti dal centro storico ma lontani anni luce dal ‘Modello Milano’ tanto osannato dalla sinistra e da alcuni media amici del Pd. Ringrazio i residenti che hanno segnalato il problema – ha concluso -. Non possiamo più tollerare queste situazioni di estremo degrado nella nostra città“.