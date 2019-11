Zingaretti: “Pd pilastro contro destra autoritaria e xenofoba”

Chi tra gli alleati “ci attacca per proprio tornaconto scava la fossa per se stesso e per tutto il centrosinistra italiano perché il Pd sarà sempre il pilastro di ogni risposta alla destra risorgente, autoritaria e xenofoba“. Lo ha detto Nicola Zingaretti a ‘Tutta un’altra storia’.

Secondo Zingaretti, contro il “decadentismo antropologico dei tanti leader che emergono e poi scompaiono”, il Pd deve “costruire una comunità, deve cambiare come soggetto collettivo e a chi vuole mandarci indietro dobbiamo rispondere con un partito più ricco e inclusivo”.