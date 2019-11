Ius culturae, Franceschini rilancia: “Lo vogliamo, non ci fermeremo”

Il ministro della Cultura ribadisce l’intenzione del Pd di far approvare una legge per la cittadinanza ai figli di genitori stranieri che abbiano compiuto almeno un ciclo di studi in Italia. Un tema che però è stato finora divisivo all’interno del governo.

“Sullo ius culturae non ci saranno ragioni di convenienza che ci faranno fermare“. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura Dario Franceschini a Bologna, rilanciando l’intenzione del Pd di far approvare una legge per la cittadinanza ai figli di genitori stranieri che abbiano compiuto almeno un ciclo di studi in Italia.