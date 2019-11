Firenze: nigeriano preso a pugni da due Rom

Aggressione nel sottopasso delle Cure: giovane nigeriano preso a pugni

AGGIORNAMENTO ORE 16:15 Da fonti di polizia si apprende che i due aggressori sarebbero ‘presumibilmente cittadini di etnia rom, originari dell’est Europa’.

Un giovane nigeriano è stato aggredito a pugni nel sottopasso delle Cure. “Erano in due, con il cappuccio in testa. Si sono fermati a poca distanza da me. Ho chiesto perché mi guardassero male e loro mi hanno colpito alla bocca e al torace”, racconta Mike Okoh, 28 anni, in Italia da cinque con regolare permesso di soggiorno. “Sono caduto a terra, perdevo sangue dal labbro e loro sono scappati”, prosegue Mike, che poi è andato ad acquistare disinfettante e garze nella vicina farmacia della piazza, come confermato dai dipendenti.