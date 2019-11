Bibbiano, Borgonzoni: “Sistema da estendere? Bonaccini spieghi”

Condividi

BOLOGNA, 15 NOV – “La psicoterapia messa in campo in Val d’Enza un ‘salvavita per piccole vittime’? E, sempre in Val d’Enza, sono state ‘sperimentate innovative modalità di presa in carico delle vittime’? Un ‘servizio innovativo’ da ‘mettere a disposizione di tutta la comunità reggiana’? Bonaccini spieghi le parole del suo sottosegretario, Gianmaria Manghi, emerse in un documento da lui sottoscritto nel 2016”.

Lo chiede la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione, citando le parole scritte da Manghi, già presidente della Provincia di Reggio Emilia, in un documento del 2016 della conferenza territoriale sociale e sanitaria di Reggio Emilia (da lui presieduta). In un’interrogazione al Governo Borgonzoni si appella al ministro per la Famiglia Elena Bonetti pretendendo “un chiarimento”.