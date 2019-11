Pratiche scorrette, Antitrust sanziona Deutsche Bank per 4 milioni

Antitrust ha multato per pratiche scorrette – con una sanzione di 4 milioni di euro – Deutsche Bank per la Campagna ‘Fai +1%’ che prometteva un premio dell’1% per coloro che avessero portato i loro investimenti in Deutsche Bank. Lo comunica Altroconsumo che – per bocca di Ivo Tarantino, Responsabile Relazioni Esterne – spiega di essere “molto soddisfatta del provvedimento di oggi. Il ‘fantomatico +1%’ era in realtà un buono elettronico da utilizzare in un circuito convenzionato. Ma non solo, tutta l’operazione nascondeva un complicato meccanismo che nulla aveva a che vedere con la promessa sbandierata in pubblicità”.

“Altroconsumo da subito ha ritenuto che si trattasse di pubblicità ingannevole e scorretta e ha segnalato la campagna DB all’Antitrust. Dopo questo provvedimento ci attiveremo subito perché i risparmiatori coinvolti possano essere risarciti dei danni subiti”. La Campagna ‘Fai +1%’ lanciata a febbraio scorso era rivolta a tutti coloro che erano già clienti della banca o ai nuovi clienti che – previa apertura di un conto corrente – si fossero iscritti all’iniziativa e avessero portato i loro investimenti in Deutsche Bank per almeno 30.000 euro.