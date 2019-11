Bastonò medico del Pronto Soccorso, chiesta archiviazione

La Procura di Napoli ha chiesto al gip l’archiviazione del procedimento relativo a un’aggressione subita lo scorso 22 settembre da un medico nel pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli «per particolare tenuità del fatto».

Nella richiesta presentata dalla sezione VII (sicurezza urbana) della Procura partenopea si legge che «l’aggressione fu originata dallo stato di estrema ansia» dell’indagato «per le condizioni di salute della figlia di soli 5 anni, per la quale, in modo certo non ammissibile, chiedeva assistenza ai medici». Il pm fa inoltre presente che «il bastone usato per provocare le lesioni era utilizzato dall’indagato come ausilio alla deambulazione» e che «le lesioni provocate alla parte offesa furono di lieve entità».