Pianoro: chiesta Commissione indagine su migliaia di bambini schedati

Pianoro è un Comune di quasi 18mila abitanti in provincia di Bologna, da sempre amministrato dalla sinistra. Da circa 20 anni l’Amministrazione pianorese finanzia un progetto, il ‘Patchwork’, che ha l’obiettivo di “prevenire il disagio psicosociale” dei bambini, e lo fa attraverso un team di psicologi che offre alcuni colloqui gratuiti ai genitori e delle osservazioni nelle classi delle scuole. Questo progetto, fino a poco tempo fa, aveva a disposizione un ufficio all’interno di un Centro civico a Rastignano, popolosa frazione del Comune; ufficio che è poi stato assegnato ai Consiglieri comunali per esercitare il loro mandato. Ovviamente la sala è stata attrezzata per la sua nuova funzione, quindi con un computer connesso ad internet, stampante, sedie per riunirsi, una scrivania e anche un paio di armadi per riporre i propri documenti; tutto questo a disposizione di tutti i Consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione.

Fin qui tutto relativamente normale, se non fosse che il 16 Ottobre scorso la Polizia Municipale veniva chiamata sul posto dal consigliere della Lega Luca Vecchiettini, il quale denunciava la presenza nella stanza di materiale sensibile su minori. Nell’armadio erano infatti archiviate centinaia di schede degli psicologi del progetto ‘Patchwork’, almeno 7 faldoni di documenti con dati sensibili di migliaia di bambini dai 3 ai 14 anni, con commenti sul loro carattere e sul loro comportamento e giudizi sulle situazioni familiari di alcuni. Tra quelle schede Vecchiettini ha persino trovato schede che parlavano di lui bambino, della sorella e di diversi suoi amici.