Badante straniera ruba 7000 euro all’anziana che doveva accudire

Condividi

Genova – Furto in casa di un’anziana a Santa Margherita, denunciata badante. Una colombiana di 64 anni, collaboratrice domestica presso un’anziana donna abitante a Santa Margherita Ligure, al termine dei dovuti e accurati accertamenti, supportati anche dall’acquisizione di un video da un impianto di videosorveglianza, da parte dei carabinieri di quella cittadina, è stata denunciata per furto in appartamento.

Tra il mese di marzo e agosto scorsi, in più occasioni, la donna si era impossessata di circa settemila euro in contanti dell’anziana.

www.genovatoday.it