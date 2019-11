Rai, due yogurt scaduti deridono Giorgia Meloni

Obiettivo: sfottere Giorgia Meloni. Poteva sfuggire a Luciana Littizzetto il remix che ha fatto il giro del web con il discorso della leader di Fratelli d’Italia sulla famiglia tradizionale? Certo che no, e a Che tempo che fa davanti a un Fabio Fazio quasi in estasi la comica torinese ha fornito la sua versione al pubblico di Raidue.

La versione “musicale” del discorso della Meloni a piazza San Giovanni (“Sono donna, sono cristiana, sono una madre”) è finita sulle bacheche di molti anti-meloniani, con intento di dileggio, sebbene la stessa fondatrice di FdI se ne sia con grande auto-ironia riappropriata nei suoi comizi. Ma Lucianina, da buona radical-chic, non se ne cura e la rilancia a suo modo: “Sono Luciana, sono una donna, sono una madre, sono pisquana (stolta, ndr). Fazio su Rai1, Fazio su Rai2“, con tanto di (stantia) polemica su traslochi in palinsesto di Che tempo che fa. Si ride e, immaginiamo, riderà anche la Meloni pensando alla sua popolarità in aumento. liberoquotidiano.it