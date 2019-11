Merkel oggi a Roma, cena con Conte a Villa Doria Pamphilj

Non è che Angela Merkel in Germania se la stia passando benissimo, con la sua Cdu che continua a prendere legnate elettorali cedendo consensi sia a destra che a sinistra. Ma la Cancelliera ha ancora esperienza e potere da vendere, soprattutto ad un Giuseppe Conte, che sente ormai il terreno franargli sotto i piedi.

La cena di lavoro che si terrà oggi a Roma a Villa Doria Pamphilj fra il premier e la Merkel potrebbe essere l’ occasione non solo per rialzare un po’ la testa, ma per ricevere aiuto prezioso su moltissimi temi caldi, dalle politiche migratorie alla vicenda Alitalia (che vede in partita pure la tedesca Lufthansa) fino alla grana dell’ ex Ilva, considerato che anche la Germania ha subito negli ultimi mesi una pesante flessione della produzione di acciaio. liberoquotidiano.it