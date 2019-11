Iraq: attentato con esplosivo contro militari italiani, tre sono gravi

Condividi

Un attentato con esplosivo è stato fatto contro militari italiani in Iraq, a Sud di Erbil non lontano da Kirkuk. Dalle prime informazioni, confermate, 5 sono stati feriti dei quali tre si trovano in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, secondo lo stato maggiore della difesa. Sono stati trasportati all’ospedale statunitense di Baghdad.

L’attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattina quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un team misto di Forze speciali italiane in Iraq.